Praktisch bis Mai dieses Jahres tendierte das Wertpapier von eBay zwischen 26,00 und 42,00 US-Dollar grob seitwärts, konnte sich aber im Bereich von 26,00 US-Dollar einen tragfähigen Boden aufbauen. Als der Corona-Crash aus dem Frühjahr abgehakt wurde, folgte bei eBay eine steile Rallye auf ein Verlaufshoch von 61,06 US-Dollar. Seit Sommer allerdings konsolidiert der Wert seinen vorherigen Anstieg in einer überaus sauberen Pullbackbewegung aus, allerdings zeichnet sich schon wieder im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 48,50 US-Dollar eine potenzielle Trendwende ab. Noch beherrscht der kurzfristige Abwärtstrend das Handelsgeschehen, ein Ausbruch dürfte aber zu einem mittelfristig Kaufsignal führen.

Ausbruch abwarten

Die Vorzeichen für das nächste Jahr stehen in dem Wertpapier von eBay vergleichsweise gut, der seit Sommer andauernde Abwärtstrend könnte in der Gesamtbewertung als bullische Flagge interpretiert werden. Handfeste Kaufsignale können jedoch erst oberhalb von 54,90 US-Dollar abgeleitet werden, dann würden die Oktober- sowie Augusthochs bei 58,34/59,06 US-Dollar und schließlich die Jahreshochs bei 61,06 US-Dollarrasch ins Fadenkreuz der Investoren rücken. Um hiervon mit einem möglichst konstanten Hebel profitieren zu können, kann beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf eBay WKN MC47S4 zum Einsatz kommen. Ein Verbleib in dem aktuellen Abwärtstrend birgt dagegen Rückfallrisiken zurück auf den EMA 200 bei 48,50 US-Dollar. Aber erst darunter dürften erneut die Novembertiefs bei 45,36 US-Dollar in den Fokus der Bären geraten.