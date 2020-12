Niedrigzinswelt: Pictet AM sieht glänzende Aussichten für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung

Für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung stehen die Sterne gut. Die Anlageklasse dümpelt zwar seit der globalen Finanzkrise dahin, dürfte sich jetzt aber dank einer Reihe positiver Faktoren überdurchschnittlich entwickeln – angefangen bei den soliden wirtschaftlichen Fundamentaldaten und unterbewerteten Währungen der Schwellenländer bis hin zur Aussicht auf eine Nullzinspolitik in den Industrieländern für die kommenden Jahre. Es spricht also vieles dafür, die Anlageklasse in Rendite suchende Portfolios aufzunehmen.

Diese positiven wirtschaftlichen Fundamentaldaten lassen einen verlässlichen Renditefluss aus Schwellenländeranlagen erwarten, den andere Investments nicht mehr bieten können.