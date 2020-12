SI Opener: Wie bringen wir Portfolios mit Klimaschutzzielen in Einklang? Gastautor: Simon Weiler | 22.12.2020, 01:58 | 42 | 0 | 0 22.12.2020, 01:58 | In aller Kürze: Die neue Initiative folgt auf eine ähnliche, vor einem Jahr von der Net Zero Asset Owners Alliance, einer internationalen Gruppe von 33 institutionellen Investoren mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 5,1 Billionen US-Dollar, ins Leben gerufene Initiative. Diese Gruppe von Investoren hat sich dazu verpflichtet, ihre Anlageportfolios bis 2050 klimaneutral zu machen. Diese großartigen Initiativen werden dringend benötigt, um den Klimawandel zu bekämpfen, der mittlerweile bei den meisten von uns ganz oben auf der Tagesordnung steht. Diese langfristigen Ambitionen in wirkungsorientierte Portfolios und Anlagepraktiken zu übersetzen, ist allerdings die große Herausforderung für 2021. Bisher haben sich nur einige wenige Investoren konkrete Ziele gesetzt. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



