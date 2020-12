---------------------------------------------------------------------------

KUKA Aktiengesellschaft

Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg



- ISIN DE0006204407 -



Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:

Frankfurt am Main und München



Marktsegment: Prime Standard



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2020



Der Vorstand hat am 22. Dezember 2020 im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 entschieden, die bisher kommunizierten Erwartungen des Geschäftsverlaufs für das Geschäftsjahr 2020, d.h. der Erwartung eines deutlichen Umsatzrückgangs und einer negativen EBIT-Marge infolge der Auswirkungen der weltweiten COVID-19 Pandemie (zuletzt in der Quartalsmitteilung Q3/2020 vom 29. Oktober 2020) zu konkretisieren. Es hat sich aus Sicht des Vorstands nunmehr bestätigt, dass die Geschäftszahlen von KUKA für das gesamte Geschäftsjahr 2020 erheblich durch die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie beeinflusst werden, auch wenn im zweiten Halbjahr 2020 (insbesondere in den Monaten August bis November) eine gewisse Erholung zu verzeichnen war. Gleichwohl wird das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2020 negativ sein, weil es nun durch weitergehende, notwendige Reorganisationsmaßnahmen belastet wird, für die im Dezember 2020 eine Rückstellung in Höhe eines niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrags zu bilden ist. Für das Geschäftsjahr 2021 geht der Vorstand davon aus, dass sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzen wird; gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 wird ein höherer Umsatz sowie wieder ein positives EBIT erwartet.



Nach aktueller Einschätzung erwartet KUKA für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in der Größenordnung von rund EUR 2,6 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,2 Mrd.) und eine EBIT-Marge von - 4,1% bis - 4,6% (Vorjahr: 1,5%), was einem EBIT in der Größenordnung von EUR - 108 Mio. bis EUR - 118 Mio. entspricht. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds wird für das Geschäftsjahr 2020 ein positiver Free Cashflow in der Größenordnung von EUR 30 Mio. bis 40 Mio. erwartet (Vorjahr: EUR 20,7 Mio.).



Augsburg, 22. Dezember 2020



KUKA Aktiengesellschaft



Der Vorstand



Kontakt:

Frau Kerstin Heinrich

Tel.: +49 (0)821 7975-481

Fax: +49 (0)821 7975-213

E-Mail: kerstin.heinrich@kuka.com



---------------------------------------------------------------------------

22.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KUKA Aktiengesellschaft

Postfach 43 12 69

86072 Augsburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)821 797 - 0

Fax: +49 (0)821 7975 - 333

E-Mail: IR@kuka.com

Internet: www.kuka.com

ISIN: DE0006204407

WKN: 620440

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München EQS News ID: 1156964



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1156964 22.12.2020 CET/CEST



°