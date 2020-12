^ EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf Akquisition von Daquas: ALSO bereitet Cloud-Rollout in Tschechien vor und stärkt Microsoft-Kompetenz

Akquisition von Daquas: ALSO bereitet Cloud-Rollout in Tschechien vor und stärkt Microsoft-Kompetenz

---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__



MEDIENMITTEILUNG

Akquisition von Daquas:



ALSO bereitet Cloud-Rollout in Tschechien vor und stärkt Microsoft-Kompetenz

Das New Normal hat die Verlagerung hin zu Remote-Kommunikation und -Zugriff deutlich beschleunigt. ALSO unterstützt Kunden bei der notwendigen Transformation durch seine Cloud Marketplace Plattform (ACMP) und die Einführung des nutzungsbasierten Geschäftsmodells (as-a-Service). Durch die Akquisition des tschechi-schen Microsoft-Experten Daquas bekommt der Konzern wertvolle zusätzliche Expertise in diesem Bereich. Gleichzeitig treibt sie den Wachstumskurs in Osteuropa voran.



Daquas ist als Value Add Distributor mit einem Umsatz von rund 16 Millionen Euro einer der Top Cloud Solution Provider (CSP) für Microsoft. Aufbauend auf dem seit der Gründung 1991 gesammelten Wissen, berät das Unternehmen auch in den Bereichen Software Asset Management (SAM), IT Asset Management (ITAM) und der Transformation von Softwarelizenzen zur Cloud-Strategie. Es nutzt dabei sein Partnernetzwerk, um Reichweite und Zugkraft zu vergrößern.

Mit einem Potenzial von rund 3 Millionen Seats ist Tschechien einer der größten osteuropäischen Märkte. Die besondere Expertise von Daquas wird ALSO in die Lage versetzen, die Realisierung der insgesamt 150 Millionen potenziellen Seats in Europa zu beschleunigen und den gesamten adressierbaren Markt von rund 300 Milliarden Euro zu monetarisieren. Auch PAAS-Partner weltweit werden von diesem Wissen profitieren.

"Die Akquisition unterstreicht unsere Wachstumsstrategie im nutzungsbasierten Geschäft. Die Erfahrungen des Unternehmens werden nicht nur bei Rollout und Ausbau des ALSO Cloud Marketplace in Tschechien wertvoll sein. Wir gewinnen dadurch auch zusätzliches Expertenwissen im Lizenzbereich und eine weitere Steigerung der Profitabilität auf Konzernebene", sagt Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business der ALSO Holding AG (SIX:ALSN).

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20201218de.pdf



Pressekontakt ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

Telefon: +49 151 61266047

E-Mail: beate.flamm@also.com



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.com



---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen



---------------------------------------------------------------------------

1156945 22.12.2020



°