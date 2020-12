Berlin (ots) - Das alte Jahr ist bald vorüber, auch das nächste wird uns wieder

vor Herausforderungen stellen. Viele Regelungen, die auf Unternehmen und

Beschäftigte der Baubranche im Bereich der Unfallversicherung zukommen, stehen

bereits fest oder sind auf dem Wege. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

(BG BAU) bietet eine erste Übersicht.



Berufskrankheiten: Unterlassungszwang wird aufgehoben





Ab Januar 2021 müssen Beschäftigte die gefährdende Tätigkeit nicht mehrunterlassen, damit eine Berufskrankheit anerkannt wird. Diese Änderung imBerufskrankheiten-Recht (https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_391619.jsp) beschloss der Deutsche Bundestag mit dem 7.SGB IV-Änderungsgesetz im Mai 2020. Bislang wurden neun von achtzigBerufskrankheiten-Ziffern - darunter zum Beispiel Haut-, Atemwegs- oderBandscheibenerkrankungen - nur anerkannt, wenn die Versicherten ihreTätigkeiten, die zur Erkrankung führten, aufgaben. Im Zuge der Neuregelungerweitert die BG BAU ihre Präventionsangebote. Sie berät Versicherte und bietetihnen gegebenenfalls Maßnahmen der Individualprävention an, wie beispielsweisedas Rückenkolleg (https://www.bgbau.de/service/bildungsangebote/rueckenkolleg/). Zusätzlich bewertet die BG BAU rückwirkend bis 1997 alle nicht anerkanntenBerufskrankheitsfälle, in denen die krankheitsverursachende Tätigkeitfortgeführt wurde, neu.DGUV Vorschrift 1: Flexible Vorgaben für SicherheitsbeauftragteDie Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" ( DGUV Vorschrift 1 (https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/dguv-vorschrift_1/index.jsp) ) tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Sie ersetzt die bisherigeUnfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1). Die DGUVVorschrift 1 regelt wesentliche Unternehmerpflichten wie die Durchführung vonGefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen sowie zur Organisation desbetrieblichen Arbeitsschutzes. Auch Pflichten der Versicherten, etwa dieUnterstützungspflicht und die Nutzungspflicht von persönlicher Schutzausrüstung,sind Bestandteile der Vorschrift.Eine zentrale Änderung gegenüber der BGV A 1 betrifft den Paragrafen 20 in derDGUV Vorschrift 1. Danach sind Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20Beschäftigten verpflichtet, Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. Die statischeListenregelung in Anlage 2 der BGV A 1 wird ersetzt durch fünf Kriterien, anhandderer Unternehmen die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten für ihre Betriebefestlegen. Die Neuregelung (https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/gesetze-und-vorschriften/dguv-vorschriften/dguv-vorschrift-1-grundsaetze-der-praevention/organi