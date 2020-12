Nur dadurch ließe sich im weiteren Verlauf die Aufwärtsdynamik der letzten Jahre unvermindert fortsetzen und den kurzfristigen Abwärtstrend zwischen Anfang September und Mitte Dezember als bullische Flagge interpretieren. Solange jedoch Technologiewerte insgesamt gefragt bleiben, könnte auch Adobe Systems hiervon profitieren und erfolgreich in ein neues Jahr 2021 durchstarten. Allerdings muss man hinzufügen, dass die großen institutionellen Investoren bereits in der Weihnachtspause sind, sodass volatile Ausschläge auf der Ober- sowie Unterseite zu Fehlinterpretationen führen können.

Top-Pick für 2021

Gelingt es Adobe Systems nachhaltig und mindestens per Tages- bzw. Wochenschlusskurs über 500,00 US-Dollar zuzulegen, würde sich die Signallage für einen Folgeanstieg zunächst an 519,60 und darüber an die Jahreshochs bei 536,88 US-Dollar verdichten. Durch den Einsatz das Open End Turbo Long Zertifikates WKN KE1RBL können Anleger hierdurch überproportional an den bevorstehenden Lauf partizipieren. Solange der 50-Tage Durchschnitt bei aktuell 479,90 US-Dollar ungebrochen bleibt, bleibt die Ausgangslage als bullisch zu bewerten. Unterhalb von 460,00 US-Dollar wäre dagegen mit einem Test des EMA 200 bei 435,94 US-Dollar und gegebenenfalls der darunter liegenden Horizontalunterstützung bei 420,00 US-Dollar zu rechnen.