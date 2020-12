Anleger, die in den grünen Wasserstoff-Sektor investieren wollten, mussten dies bislang durch Einzelaktien oder Zertifikate tun. Nun bietet der vielleicht erste Wasserstoff- Investmentfonds der Welt Chancen für Anleger.

Der 'GG Wasserstoff'- Fonds wurde gemeinsam von der Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH und der Service-KVG Hansainvest lanciert. Der Investmentfonds investiert in Small und Mid Caps des Wasserstoff-Sektors sowie in etablierte Großunternehmen, die im Bereich des grünen Wasserstoffs tätig sind.

Laut Verkaufsprospekt investiert der aktiv gemanagte Investmentfonds mindestens 51 Prozent seines Fondsvermögens in „Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere“. Maximal 49 Prozent des Fondsvermögens werden in „Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, sowie in Geldmarktinstrumente“ angelegt.

Bei der Aktienauswahl verfolgt das Fondsmanagement nach eigenen Angaben einen researchbasierten Investmentansatz. Im Zentrum stehen Titel, die sich hauptsächlich auf Wasserstoff konzentrieren (Pure Player). Aber auch Titel, die neben Wasserstoff noch andere Geschäftsfelder haben, sind dabei (Blended Player). 25.000 Aktien werden zunächst einem thematischen Screening unterzogen. Davon bleiben 300 Aktien übrig, die einer weiteren Bewertung unterzogen werden. Am Ende werden 150 Titel einer detaillierten Analyse unterzogen. In das Portfolio des Fonds kommen schlussendlich 25 bis 40 ausgewählte Wasserstoffaktien.

Exemplarisch werden auf der Webseite WasserstoffFonds.de Titel wie Ballard Power Systems, PowerCell Sweden, ITM Power, Plug Power, FuelCell Energy, NEL und weitere genannt.

Junker erklärt: „Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen Gewinner der zukünftig zu erwartenden Entwicklungen im Bereich Wasserstoff zu identifizieren und ein konzentriertes Portfolio mit ausreichend Renditepotenzial zusammenzustellen“.

Bisher ist das Fondsvolumen des 'GG Wasserstoff'- Fonds mit 1,2 Millionen Euro jedoch noch recht klein. Der Fonds wurde am vergangenen Dienstag aufgelegt. Eine Presseanfrage von wallstreet:online bliebt bisher unbeantwortet.

Mit erneuerbaren Energien erzeugter grüner Wasserstoff wird von vielen Experten als das 'Öl der Zukunft' gehandelt. Das klimaneutrale Gas könnte zukünftig in vielen Branchen beispielsweise der Stahl-, der Luftfahrt- und dem Schwerlastverkehr als klimaneutraler Treibstoff eingesetzt werden. Zudem lässt sich aus erneuerbaren Quellen gewonnener Strom mit Wasserstoff zwischenspeichern. Weltweit haben bereits mehr als 20 Staaten eine Wasserstoff-Strategie beschlossen.

