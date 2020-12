Die PayPal-Aktie profitiert derzeit vom Bitcoin-Boom und schießt über ihr Allzeithoch hinaus. Um die 200-Euro-Marke zu knacken, fehlt nicht mehr viel. Das sind Chancen und Risiken des Wertpapiers.

Der Anstieg der PayPal-Aktie sei eine Reaktion auf den steigenden Bitcoin-Preis, weil sich viele Bitcoins im Portfolio von PayPal befänden, schrieb der Börsenprofi, Chefredakteur des Heibel-Tickers und wallstreet:online-Gastautor Stephan Heibel in einem Blog-Eintrag. Er gehe davon aus, dass sehr viele PayPal-Nutzer auf den Bitcoin zugreifen werden. „Gefährlich wird es, wenn der Bitcoin mal zu fallen beginnt, denn das würde dann gegebenenfalls eine ebenso gefährliche Abwärtsspirale in Gang setzen“, so Heibel. Da er optimistisch sowohl für den Bitcoin als auch für das Geschäft von PayPal gestimmt sei, bleibe er dabei, diesen Zusammenhang zu beobachten.

Interessierte Anleger, die noch nicht investiert sind in PayPal, sollten eine tiefe Korrektur abwarten, empfiehlt Forian Orthaber im neuesten Video unserer Partner-Redaktion FinMent. Orthaber sieht unter anderem eine Chance in der rosigen EPS-Prognose, die eine nachhaltige Steigerung bis zum Jahr 2023 auf 5,20 Euro je Aktie verspreche. Das käme nahezu einer Verdopplung im Vergleich zu diesem Jahr gleich. Als ein Risiko macht er die potenziell hohe Fallhöhe des ehemaligen Start-up-Projekt vom heutigen Tesla-Chef Elon Musk aus.

Zudem geht der FinMent-Experte auf die Finanzlage des Online-Bezahldienstes ein. Wer darüber hinaus wissen möchte, wie die Kalifornier in den vier Bereichen Krisensicherheit, Qualitätsfaktoren, Rendite und Momentum abschneiden, ist mit diesem rund zehn-minütigem Video gut beraten:

Autor: NE, wallstreet:online Zentralredaktion