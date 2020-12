DGAP-News Juva Life Inc. teilt wichtige Fortschritte im Zusammenhang mit dem Ausbau seiner Betriebsanlage in Hayward mit. (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.12.2020, 14:29 | 68 | 0 | 0 22.12.2020, 14:29 | Juva Life Inc. teilt wichtige Fortschritte im Zusammenhang mit dem Ausbau seiner Betriebsanlage in Hayward mit. ^

Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010 ; WKN: A2QHTZ), ein führendes, vielschichtiges Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, das auf die Vermarktung von Cannabisprodukten und fortschrittlichen Formulierungen spezialisiert ist, freut sich, über die Fortschritte im Zusammenhang mit dem Ausbau seiner Betriebsanlage in Hayward (Kalifornien) zu berichten. Das von Juva Life ursprünglich aus Bundesforschungsgeldern teilfinanzierte Hayward-Projekt startete zunächst als biotechnologische Krebsforschungseinrichtung, die sich auf die Entwicklung von pflanzlichen Antikörpern und die Untersuchung der Proteinexpression bei Tabakpflanzen konzentrierte. Die Baulichkeiten auf dem Grundstück bestehen somit aus bereits vorhandenen, zweckgebundenen Betonstrukturen mit einer Nutzfläche von 18.000 Quadratfuß, die an einen 11.000 Quadratfuß großen Gewächshausbetrieb grenzen.

Als Teil der bestehenden Infrastruktur und als Hauptaspekt im Rahmen von Juvas zukünftigen Ambitionen verfügt das Hauptgebäude über einen Reinraum der ISO-Klasse 5, der wie dafür geschaffen ist, Juvas wissenschaftliche Cannabisstrategie in die Entwicklung moderner Formulierungen und Produkte zu führen.

Im Bereich des Reinraums und der angrenzenden Laborräume ist der Einbau von Flüssig- und Gaschromatographen sowie Massenspektrometriegeräten geplant. Klasse 5 gilt als das kritischere Ende des Klassenspektrums und erfordert zum Erreichen eines entsprechenden Reinheitsgrades ein höheres Maß an Filtration. Hier kommt normalerweise eine ULPA-Filtration (Ultra Low Penetration Air) mit einem Wirkungsgrad von 99,9995 % bei 0,12 Mikron zum Einsatz. Diese Forschungseinrichtung ist als eine der ersten betrieblichen Komponenten am Hayward-Campus vorgesehen.







