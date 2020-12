Novavax holt neuen Chief Operations Officer

Das Biotech-Unternehmen Novavax beruft Rick Crowley in die neu geschaffene Position des Executive Vice President, Chief Operations Officer. „In dieser Funktion wird Rick Crowley die Führungsverantwortung für alle operativen Bereiche, einschließlich Qualität, Produktion, Lieferkette und Zulassungsangelegenheiten, übernehmen”, kündigt das Unternehmen an, das unter anderem an einem Impfstoff gegen den Erreger der COVID-19 ...