Havn Life Sciences & Nesters Market geben in Kooperation ein autorisiertes Produktlisting bekannt



Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) freut sich, eine Produktplatzierungsvereinbarung für eine Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten der Marke Havn Life anzukündigen, die in ausgewählten Nesters Market-Läden in der kanadischen Provinz British Columbia zum Verkauf angeboten werden.Die entsprechenden Produkte werden ab dem 1. bzw. 2. Quartal 2021 in den Regalen der Geschäfte in ganz British Columbia zu finden sein.



Für Havn Retail ist dies ein bedeutender Meilenstein, der es ermöglicht, das Ziel - die Markteinführung der ersten Produktlinie Anfang 2021 - auch zu erreichen. Nesters Market genießt in ganz British Columbia einen Ruf als Anbieter von hochwertigen Produkten und ist seit jeher dafür bekannt, viele neue Produktlinien als einer der ersten anzubieten. Havn Lifes Formulierungen sind bioverfügbar, natürlichen Ursprungs und werden mit Blick auf die Optimierung der menschlichen Gesundheit hergestellt. Die Produkte wurden sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die Funktion des Gehirns zu unterstützen.



Im Rahmen seiner ersten Produkteinführung wird Havn Life sieben Formulierungen präsentieren:



- Mind Mushroom: Dieses aus einer Mischung aus vier Pilzen entwickelte Produkt soll dazu beitragen, das Immunsystem auszugleichen, Zellschäden zu bekämpfen und die Energie zu steigern.



- Bacopa Brain: Bacopa ist ein wirksames Pflanzenextrakt, das klinisch erprobt wurde und die kognitive Funktionsfähigkeit sowie das Nervensystem unterstützt.



- Rhodiola Relief: Mit diesem Produkt wird die Konzentration und die geistige Ausdauer unterstützt.



- Cordyceps Perform: Cordyceps-Pilze leisten einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden Immunsystem.



- Chaga Immunity: Chaga-Pilze stimulieren das Immunsystem und bekämpfen Entzündungsprozesse im Körper.



- Reishi Recharge: Dieser Mehrzweckpilz wird auch in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung des Herzens verwendet, um Müdigkeit und Schlaflosigkeit zu vertreiben, den Appetit zu zügeln sowie Husten und Keuchen zu lindern.