Neu-Isenburg (ots) - Lorenz Snack-World ruft vorsorglich Produkte, deren

Rezepturen eine Wasabi-Würzung enthalten, in Deutschland zurück. Betroffen sind

ausschließlich die Produkte Crunchips WOW Cream & Mild Wasabi und Wasabi

Erdnüsse mit den Mindesthaltbarkeitsdaten gemäß unten angeführter Liste.



Alle anderen Produkte von Lorenz Snack-World sind nicht betroffen.





Die in den Produkten enthaltene Wasabi-Würzung enthält unbeabsichtigt dasAllergen Senf. Bei auf Senf empfindlichen Allergikern kann dies zuUnverträglichkeitsreaktionen des Allergie-Typs 1 führen. Dies bedeutet,Allergiker verspüren i.d.R. eine sofortige allergische Reaktion des Körperswährend oder unmittelbar nach Verzehr des Allergens. Wir bitten daherSenf-Allergiker, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren. Nicht-Allergikerkönnen die Produkte weiterhin uneingeschränkt verzehren.Da Senf auf der Verpackung nicht als Allergen deklariert ist, reagiert LorenzSnack-World aufgrund des vorbeugenden Verbraucherschutzes mit einem sofortigenRückruf der betroffenen Produkte. Die genannten Produkte werden zudem derzeitaus den Handelsfilialen entfernt.Auf Senf allergische Verbraucher*innen, die Produkte mit den weiter untenangeführten und auf der Internetseite http://www.lorenz-snackworld.deveröffentlichten Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, können die Packungengegen Ersatz im Einzelhandel, in dem die Produkte gekauft wurden, zurückgeben.Bei Rückgabe im Einzelhandel erhalten Kunden auch ohne Kassenbon umgehendErsatz. Im Ermessen des Händlers steht, ob dies durch ein Ersatzprodukt odereine Kaufpreiserstattung erfolgt.Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist jeweils auf der Verpackungsrückseiteaufgedruckt. Weitere Informationen erhalten Kund*innen beim Verbraucherservicevon Lorenz Snack-World unterhttp://www.lorenz-snackworld.de oder per E-Mail:mailto:Verbraucherservice@lbsnacks.com .Wir bedauern diesen Vorfall sehr und entschuldigen uns vielmals bei unserenVerbraucher*innen.Übersicht vom Rückruf betroffener Produkte mit Wasabi-Würzung mit Angabe desMindesthaltbarkeitsdatums (MHD):Crunchips WOW Cream & Mild Wasabi, 110 g; MHD: 30.11-2020 - 03.05.2021Wasabi Erdnüsse, 100 g; MHD: 03.11.2020 - 01.06.2021Wasabi Erdnüsse, 800 g; MHD: 05.11.2020 - 26.04.2021Pressekontakt:Lorenz Snack-World Pressebüro c/o Jeschenko MedienAgentur Köln GmbHEugen-Langen-Str. 25, 50968 KölnTelefon: 0 22 1 / 30 99 137 E-Mail: mailto:j.mutz@jeschenko.dehttp://www.lorenz-snackworld.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/67710/4797700OTS: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany