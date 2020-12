Kurz vor dem Weihnachten vermeldet die KFM Deutsche Mittelstand AG noch zwei kleine Portfolio-Änderungen im Deutschen und im Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF und EMAF).

Während der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) seinen Bestand in der 3,75%-Anleihe 2015/20 der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (WKN A1683U) vollends in die 3,75%-Anleihe 2018/25 der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (WKN A2G9G8) getauscht hat, wurde die im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) gehaltene 7,00%-COPASA-Anleihe 2014/20 der S.A. de Obras y Servicios (WKN A1ZUAC) am 21.12.2020 planmäßig zurückgezahlt. Die Anleihe befindet sich somit nicht mehr im EMAF-Portfolio.