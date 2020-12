EQS Group steigt bei Rulebook-Anbieter C2S2 ein

Die m:access-notierte EQS Group beteiligt sich an der Bonner C2S2 GmbH. Man erwirbt einen Anteil von 23 Prozent an der Gesellschaft und hat sich zudem eine Kaufoption für die weiteren Anteile gesichert. Der Kaufpreis der Beteiligung liege im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, so die Münchener. Finanziert wird der Kaufpreis aus dem Emissionserlös der jüngsten Kapitalerhöhung bei EQS.C2S2 sei ein SaaS-Anbieter für ...