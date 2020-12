---------------------------------------------------------------------------

Corestate-Tochter Hannover Leasing berät Perial bei Akquisition des historischen 'Post Office Building' im Den Haager HS Quartier

* Größte Transaktion für Perial in den Niederlanden mit Investitionsvolumen von über 100 Mio. EUR



* Umwandlung des ehemaligen Postsortierzentrums in ein erstklassiges Bürogebäude



* Neues Hauptquartier der niederländischen PostNL



* Zentrale Lage im Kernbereich von Den Haag



* Top-Investitionsobjekt mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden der Nutzer



Pullach, 22. Dezember 2020. Hannover Leasing, ein Unternehmen der CORESTATE Capital Gruppe (Corestate), fungierte als Transaktionsmanager beim Erwerb des bekannten 'Post Office Building' im Zentrum von Den Haag von der Entwicklergruppe LIFE für einen von Perial gemanagten Fonds. Für Perial ist es die bislang größte Einzeltransaktion außerhalb Frankreichs mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 100 Mio. EUR. Ankermieter des denkmalgeschützten Bürogebäudes, das bis Mitte 2021 umfassend saniert wird, ist die niederländische PostNL, die dort ihr neues Hauptquartier einrichten wird.



Nils Hübener, Chief Investment Officer von Corestate: "Das im begehrten HS Quartier gelegene Post Office Building steht stellvertretend dafür, dass wir unseren Kunden einen exzellenten Zugang zu den besten Investitionsobjekten in den A-Lagen europäischer Städte bieten. Die Aussichten für eine nachhaltige Steigerung von Attraktivität und Rentabilität der Immobilie sind nicht nur wegen der Langzeitbindung reputabler Mieter besonders gut. Sie befindet sich zudem in einem sich schnell weiterentwickelnden Stadtquartier, das auf die Anforderungen an den urbanen gemischten Lebens- und Arbeitsraum nachfolgender Generationen ausgerichtet sein wird."