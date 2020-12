Die Einzelhandelskette Nesters Market wird im ersten Quartal 2021 die gesamte Palette der natürlichen Nahrungsergänzungsmittel von Havn Life in ihren Filialen in British Columbia bewerben und anbieten.

Die Vertriebsvereinbarung von Nesters Market und Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) umfasst den Verkauf einer Reihe natürlicher Produkte, die in ausgewählten Nesters Märkten im ersten und zweiten Quartal 2021 in ganz British Columbia in die Regale kommen.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Havn Retail, der es uns ermöglicht, unser Ziel zu erreichen, unsere erste Produktlinie für Anfang 2021 auf den Markt zu bringen. Nesters Market ist in ganz Britisch-Kolumbien als Anbieter hochwertiger Artikel anerkannt und wurde bereits früh eingeführt Viele neue Produktlinien, die Formulierungen von Havn Life, sind bioverfügbar und stammen aus natürlichen Quellen und wurden unter Berücksichtigung der menschlichen Optimierung entwickelt. Die Produkte wurden sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die allgemeine Gesundheit des Gehirns zu fördern", freut sich Tim Moore, CEO von Havn Life.



Die ersten zugelassenen Produkte wurden von Havn Life Sciences zur Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit und kognitiven Gesundheit entwickelt:

- Mind Mushroom: Eine Mischung aus vier Pilzen, um das Immunsystem auszugleichen, Zellschäden zu bekämpfen und die Energie zu erhöhen.

- Bacopa Brain: Bacopa ist ein wirkungsvolles Pflanzenextrakt, das klinisch erwiesenermaßen die kognitive Funktion und das Nervensystem unterstützt.

- Rhodiola Relief: Zur Unterstützung des mentalen Fokus und der mentalen Ausdauer.

- Cordyceps Perform: Cordyceps-Pilze unterstützen ein gesundes Immunsystem.

- Chaga Immunity: Chaga-Pilze tragen dazu bei, das Immunsystem zu stimulieren und Entzündungen im Körper zu kontrollieren.

- Reishi Recharge: Dieser Mehrzweckpilz wurde auch in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung des Herzens eingesetzt, um Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Appetit sowie Husten und Keuchen zu lindern.