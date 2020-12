Temenos gewinnt wichtige Auszeichnungen bei den IBS Intelligence Global FinTech Innovation Awards 2020

IBS Intelligence ist ein führendes, global tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf News, Recherchen und Analysen im Fintech-Bereich. Die Innovationspreise sind eine wahrhaft internationale Auszeichnung der besten Banking- und Fintech-Unternehmen. Dieses Jahr gab es 220 Einreichungen aus 52 Ländern, wobei 122 Banken in den 30 Kategorien teilnahmen.

Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) gab heute seine Auszeichnung in drei Kategorien bei den IBS Intelligence Global FinTech Innovation Awards 2020 bekannt. Die prestigeträchtigen Auszeichnungen würdigen Technologieunternehmen und Banken für ihre herausragenden Leistungen bei der Implementierung bahnbrechender Banking-Technologien und Innovationen, die neue Technologien wie Cloud, offene APIs, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen.

Temenos gewann in der Kategorie „Best Banking Technology Implementation“, die herausragende Implementierungen würdigt, und in der Kategorie „Best FinTech Innovation“, die den innovativen Einsatz von Cloud- und Open-API-Technologie auszeichnet. Zu den Preisen zählen:

„Most Impactful Project - Core Banking“ für ein Projekt bei der Varo Bank. Varo ist das erste Verbraucher-Fintech, das eine nationale Banklizenz in den USA erhalten hat. Varo schätzt, dass die Kosten für die Betreuung eines Kunden mit Temenos lediglich 25 % der Kosten bei einer traditionellen Bank betragen.

„Most Innovative Project - Innovative Cloud Deployment“ für ein Projekt bei der EQ Bank. Die EQ Bank war die erste Bank in Kanada, die in der Cloud gehostet wurde. Mit Temenos erreichte die Bank ihr Fünf-Jahres-Wachstumsziel in der Hälfte der erwarteten Zeit.

„Best Original & Adoptable Concept - Innovative API / Open Banking“ für ein Projekt bei Flowe. Die italienische Challenger-Bank Flowe nahm ihren Live-Betrieb in der Rekordzeit von nur 5 Monaten auf. Dank der API-zentrierten Technologie von Temenos ist Flowe in der Lage, die Implementierungszeit und -kosten zu reduzieren sowie eine einfache Vernetzung mit Drittanbietern zu ermöglichen.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: „Wir sind ungemein stolz darauf, diese renommierten Auszeichnungen für Projekte bei einigen unserer visionärsten Kunden zu erhalten, die wir „Changemakers“ nennen. Diese preisgekrönten Projekte sind großartige Beispiele dafür, wie wir in Partnerschaft mit unseren Kunden die Zukunft des Bankgeschäfts neu erfinden und gestalten können. Herzlichen Glückwunsch an Varo Bank, EQ Bank und Flowe für ihre fantastischen Leistungen und dafür, dass sie gemeinsam mit Temenos das Banking besser machen.“