Roboterhersteller Kuka will 2021 wieder in die schwarzen Zahlen Der Roboterhersteller Kuka will nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie im kommenden Jahr wieder in die schwarzen Zahlen kommen. Der Vorstand des Augsburger Unternehmens erwartet, dass es 2021 eine wirtschaftliche Erholung geben werde, …