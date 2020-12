--------------------------------------------------------------------------------

EGGER Gruppe: Stabiler Umsatz und Ergebniszuwächse zum HalbjahrHiermit gibt die Egger Holzwerkstoffe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichteveröffentlicht werden:Bericht: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 Abs. 1 BörseGDeutsch:Veröffentlichungsdatum: 22.12.2020Veröffentlichungsort:https://www.egger.com/shop/de_AT/ueber-uns/credit-relations/finanzberichteRückfragehinweis:EGGER Gruppe: Stabiler Umsatz und Ergebniszuwächse zum HalbjahrFamilienunternehmen bewährt sich als krisensicherMit einem konsolidierten Umsatz von 1,45 Mrd. Euro (-2,1 % zum Vorjahr) hat dieEGGER Gruppe mit Stammsitz in St. Johann in Tirol (AT) das erste Halbjahr ihresGeschäftsjahres 2020/2021 (Stichtag 31. Oktober 2020) abgeschlossen. Damitkonnte EGGER sich nach der ersten Welle der weltweiten Corona-Pandemie sehrrasch erholen. Mit der Inbetriebnahme des 20. Werks in Lexington, NC (USA) fälltein Meilenstein des Unternehmens in den Berichtszeitraum. Auch der Ausblick aufdas zweite Halbjahr ist trotz bestehender Unsicherheiten optimistisch.Die EGGER Gruppe konnte im vergangenen Halbjahr die wirtschaftlichenAuswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie auffangen und Aufholeffekte nutzen,berichtet Thomas Leissing, EGGER Gruppenleitung Finanzen/Verwaltung/Logistik:"Nach einem noch vom ersten Lockdown beeinflussten schwachen Mai sahen wir inden meisten unserer Kernmärkte eine sehr rasche Stabilisierung und eine seitherpositive Entwicklung. Insgesamt waren der Bau- und der Einrichtungssektorweniger betroffen als andere Branchen. Sehr viele Konsumenten investierenaktuell in ihr Zuhause, kaufen sich neue Möbel und Böden, oder renovieren.Unsere Branche profitiert von diesem 'Cocooning-Trend'."Das positive Branchenumfeld und damit eine sehr hohe Nachfrage, vorteilhafteRohstoffkosten sowie auch Fixkostenreduktionen, die im Rahmen der Maßnahmengegen die Corona-Pandemie getroffen wurden, führten zu einem deutlichen Zuwachsim Ergebnis auf 293,9 Mio. Euro (+33,5 %). Die EBITDA-Marge beträgt 20,3 %. DieEigenkapitalquote liegt, trotz großer Investitionen in den vergangenen Jahren,weiterhin auf dem hohen Niveau von 38,6 %. Den Abschluss dieses umfangreichenInvestitionsprogramms bildet der 20. Produktionsstandort im US-amerikanischen