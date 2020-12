Chinesische Millennial-Lifestyle-Marke für Heimtierbedarf schließt Serie B-Finanzierung mit ClearVue Partners ab

VETRESKA wurde 2017 gegründet und ist eine führende Lifestyle-Marke für den Heimtierbedarf, die sich an Verbraucher der Millennial- und Gen Z-Generationen in China richtet. Dank der umfangreichen Erfahrung des Managementteams in den Bereichen Produktdesign, Markenaufbau und Vertriebsnetz hat VETRESKA in den letzten zwei Jahren ein bemerkenswertes Umsatzwachstum und eine herausragende, führende Position auf dem schnell wachsenden chinesischen Markt für Heimtierbedarf erzielt. Laut Schätzungen soll die Heimtierbranche in China in den nächsten 5 Jahren von 30 Milliarden USD auf 67 Milliarden USD wachsen. VETRESKA hat erfolgreich ein umfassendes Vertriebsnetz mit über 40.000 Tierhandlungen in 33 Provinzen in ganz China aufgebaut und ist zu einer der günstigsten Marken für den Heimtierbedarf für junge Chinesen geworden.

Donald Kng, Gründer von VETRESKA und Preisträger von „Forbes Asia 30 under 30", erklärte: „Der chinesische für Heimtierbedarf ist in den letzten zehn Jahren exponentiell gewachsen und bietet eine großartige Marktchance für die Entwicklung einer großen Marke. Durch einzigartige und unterhaltsame Designs in Tierprodukten, die die emotionale Seite junger Tierhalter ansprechen, sind wir zuversichtlich, dass unsere Innovation, unser zugänglicher Vertrieb und ein verbraucherorientiertes Wertesystem uns in Zukunft bedeutende Wettbewerbsvorteile bringen werden. Mit der Unterstützung unserer Partner von ClearVue können wir unser Netzwerk auf den globalen Märkten erweitern und Crossover-Kooperationen mit renommierten Verbrauchermarken anstreben."

„Wir freuen uns sehr über die Konsumgeschichte in China, eines der wichtigsten Anlagethemen weltweit im nächsten Jahrzehnt", so William Chen, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer von ClearVue. „VETRESKA ist mit seinen einzigartigen Fähigkeiten im Bereich der Produktinnovation und seiner globalen Vision zweifellos ein Vorreiter und Branchenführer in einer Zeit, in der immer mehr Menschen Haustiere haben. Mit dem Fachwissen von ClearVue und der beispiellosen Erfahrung beim Aufbau von Marken werden wir VETRESKA dabei unterstützen, sein Wachstum zu beschleunigen und die große Chance in China für führende inländische Marken zu nutzen."

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 konzentriert sich ClearVue auf das Verbrauchswachstum in China, wobei ein besonderes Interesse daran besteht, dass Unternehmen das Verbrauchswachstum im Land nutzen, insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Lifestyle, Gesundheit und Wellness sowie digitale Produkte.