Säulen der Gesellschaft wanken/ Gradido-Modell schenkt Menschen in der Lebensmitte neue Zuversicht

Künzelsau (ots) - "Deutschlands Zuversicht erlebt einen historischen Absturz!".

"Die 'Generation Mitte' verliert den Glauben an die Zukunft". "Das

gesellschaftliche Klima ist im Keller!". Die Auswertung der jüngsten Umfragen

zur Gemütslage der Deutschen in mittleren Jahren sorgt für tiefe Besorgnis, denn

sie offenbart, dass die 'Säulen unserer Gesellschaft' spürbar ins Wanken

geraten. Jeder Zweite der 30- bis 59-Jährigen ist durch die Corona-Krise schwer

belastet - und blickt ohne Hoffnung in die Zukunft. "Anstelle von Warnungen und

Ermahnungen müssen jetzt endlich kreative Lösungen neue Perspektiven schaffen",

fordert der Wirtschaftsbioniker Bernd Hückstädt und verspricht, "unser

Wirtschaftsmodell 'Gradido' hat alle Voraussetzungen dafür, die Zukunft wieder

lebenswert zu machen."



Mutlosigkeit und gesellschaftliche Spaltung







Optimismus verloren. Die jüngste Studie des Instituts für Demoskopie in

Allensbach belegt, dass nur noch 22 Prozent der Bundesbürger zwischen 30 und 59

Jahren hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Fast jeder Vierte bangt um seinen

Arbeitsplatz, mehr als 40 Prozent der Befragten haben bereits Einkommenseinbußen

zu beklagen oder rechnen damit. Die Hälfte der Befragten fühlt sich

grundsätzlich schlechter als vor der Krise. Sorgen um deren Auswirkungen auf die

deutsche Wirtschaft macht sich fast jeder Zweite; weitere 26 Prozent sind sogar

'in sehr großer Sorge'. Diese Ergebnisse alarmieren nicht nur die Demoskopen,

denn neben der Mutlosigkeit tritt auch eine tiefe Spaltung der 'Generation

Mitte' zutage. Deren Mehrheit konstatiert eine starke (49 Prozent) oder sogar

sehr starke (11 Prozent) negative Veränderung der Gesellschaft: "Rund 70 Prozent

beobachten eine zunehmende Aggressivität und Ungeduld, gut die Hälfte beklagt

wachsenden Egoismus", sagt Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher.



Generation Mitte stellt 70 Prozent der Erwerbstätigen



Die Stimmungslage der Menschen mittleren Alters ist von besonderer Bedeutung,

weil sie als das Rückgrat unserer Gesellschaft gelten. Der Gesamtverband der

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hatte die Studie "Die Generation Mitte

im Corona-Jahr 2020" in Auftrag gegeben. 1.047 Menschen im Alter von 30 - 59

Jahren wurden zwischen Mitte Oktober und Anfang November zu ihrer persönlichen

Situation und Einschätzung befragt. Diese Gruppe umfasst mehr als 35 Millionen

Menschen, welche die größten Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. Sie



