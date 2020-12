CareCapital erwirbt Neoss, um in Innovation zu investieren - Dr. Robert Gottlander wird Präsident und CEO von Neoss

Hong Kong, Harrogate, England und Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -

CareCapital Advisors Limited ("CareCapital"), ein auf die Zahn- und

Mundpflegeindustrie fokussierter Investor, gab heute die Übernahme von Neoss

Limited ("Neoss") bekannt. CareCapital ist einer der größten Dentalinvestoren

der Welt. Er hat mehr als 1 Milliarde US-Dollar in den Sektor investiert und

bietet Dentalunternehmern und talentierten Führungskräften ein nachhaltiges und

kooperatives Umfeld, um ihre kundenorientierten Visionen zu verwirklichen. Neoss

ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnimplantate, hat sich der

Entwicklung intelligent einfacher Lösungen verschrieben und bietet zuverlässige

sowie wirtschaftliche Patientenversorgungen mit hervorragenden

Langzeitergebnissen an. Die Marke Neoss steht für Innovation und Qualität, hat

seine Position im Markt im Jahr 2020 trotz der Coronavirus-Pandemie untermauern

können.



Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde Dr. Robert Gottlander zum President

und Chief Executive Officer von Neoss ernannt. Mit über vierzig Jahren Erfahrung

in der Dentalindustrie verfügt er über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz bei der

Entwicklung und Vermarktung von Dentallösungen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neoss-AkquisitionNeoss hat eine Reihe innovativer zahnmedizinischer Lösungen und "intelligenteinfacher" Verfahren entwickelt, um eine bessere Patientenversorgung und kürzereEingriffszeiten zu gewährleisten sowie die Produktivität in der Praxis zusteigern. Mit einem umfangreichen Portfolio an geistigem Eigentum undlangfristigen klinischen Daten bestätigt die von Experten begutachtete undveröffentlichte klinische Unterstützung von Neoss die Wirksamkeit seinerLösungen.Dai Feng, Mitbegründer und Geschäftsführer von CareCapital, erklärte: "Wirfreuen uns, Neoss und Robert in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Beide sindwegweisend im Dentalmarkt, verbessern das Kundenerlebnis und treiben dieNeoss-Mission voran. Die etablierte Marke, die Innovationsgeschichte, dieklinische Validierung und die solide Marktposition des Unternehmens passen gutzu Roberts kundenorientierten Prinzipien und seiner Leidenschaft fürInnovation."Michael J. Dormer, Vorsitzender und CEO von Neoss, erklärte: "Nach einerwunderbaren Reise in den letzten 20 Jahren, in der Neoss eine beeindruckendePosition auf dem Dentalmarkt aufgebaut hat, sind unser Managementteam, unsereMitarbeiter und Partner mit großem Stolz für die nächste bedeutende Stufe desFortschritts unter neuem Eigentümer bereit."Dr. Robert Gottlander wird Chief Executive OfficerNach seinem Abschluss an der School of Dentistry der Universität Göteborg begannDr. Robert Gottlander seine Karriere bei Nobel Biocare, wo er verschiedene