Gold steht wortwörtlich zwischen den Stühlen. Auf welche Marken es jetzt ankommt lesen Sie hier!

Zwar gelang den Bullen zum Wochenauftakt ein kleiner Ausflug über die $1898, nachhaltig absetzen kann der Markt sich aber nicht. Somit müssen wir weiterhin mit einem knappen Vorsprung zur bisherigen Primärerwartung stehen, welche eine direkte Fortsetzung des Abverkaufes vorsieht. Somit muss nun ein neues Hoch über den heute erreichten $1912 her, damit sich die Alternative durchsetzen kann. Hier nochmals der Hinweis, Stopps auf Longs in jedem Fall unter $1820 setzen. So oder so kann aber festgehalten werden, der Markt drängt auf eine Entscheidung, welche durchaus noch vor den Feiertagen fallen kann. Entsprechend spannend bleibt das Geschehen in den nächsten Tagen.

In Summe ist damit also festzuhalten, eine Entscheidung steht hier an. Solange Gold sich oberhalb von $1820 halten kann, kann diese nun auch zugunsten der Alternative ausfallen, was zu einem nachhaltigen Ausbruch über $1912 führen wird. Dann werden wir unsere Long Position weiter ausbauen. Wenn Sie auch dabei sein wollen, testen Sie uns kostenlos.

