Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Mining tut sich noch immer schwer damit, eine nachhaltige Erholung auf die Beine zu stellen. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung gestaltete sich das Unterfangen schwierig.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 14.12. hieß es unter anderem „[…]Noch immer ringt die Aktie von Newmont Mining mit dem eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 60,0 US-Dollar und um ihren Verbleib oberhalb der 200-Tage-Linie. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat sich im Bereich von 56,5 US-Dollar eine weitere, noch untergeordnete, Unterstützung ausgebildet, die möglicherweise bald erneut in den Fokus geraten könnte. Die derzeit zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich 53,0/52,5 bis 50 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, könnte es prekär werden. Die nächsten wichtigen Widerstände liegen bei 62,0 US-Dollar und 64,0 US-Dollar.“



Die gute Nachricht vorweg: Der Aktie gelang es, das Handelsgeschehen in den letzten Tagen von der heißen Zone fern zu halten. Bereits die 56,5 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) blieben ungefährdet. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich 53,0/52,5 bis 50 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten!

Auf der Oberseite präsentierte sich zuletzt der Bereich von 62,0 US-Dollar als veritable Hürde. Newmont Mining verpasste es, darüber vorzustoßen und so neue Akzente auf der Oberseite zu setzen. Entlastung blieb somit ebenfalls aus. Die Widerstandszone 62 / 64 US-Dollar ist offenkundig nicht „ohne“, wie das zögerliche Vorgehen in den letzten Handelstagen einmal mehr bestätigte.

Kurzum: Newmont Mining befindet sich in einer schwierigen charttechnischen Lage. Auf der Oberseite ist das Potential gegenwärtig auf 62 / 64 US-Dollar begrenzt. Auf der Unterseite droht bereits Ungemach, sollte es für den Wert unter die 56,5 US-Dollar gehen. Frische Impulse müssen her. Hierzu müsste jedoch vor allem der Goldpreis in die „Puschen“ kommen. Ein Ausbruch des Goldpreises über die 1.920 US-Dollar hinweg könnte die Karten womöglich neu mischen.