New York 22.12.2020 - Der Getränkeriese Coco-Cola hat im Sommer eine umfangreiche Umstrukturierung angekündigt. Die Pandemie beschleunigt diesen Vorgang. Der kalifornische Getränkehersteller Zevia erhält 200 Mio. USD Investment.



Coca-Cola Co ist einer der größten Getränkehersteller der Welt. Die Pandemie geht aber auch an einem Branchenriesen nicht vorbei, weshalb in diesem Jahr umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt wurden.





Das Unternehmen teilte im August mit, dass man nach Wegen Suche, um zurück auf den Wachstumspfad zu kommen, nachdem das Geschäft pandemiebedingt geschwächt wurde. Vor allem das Außer-Haus-Geschäft hat unter der Schwäche gelitten. Coca-Cola teilte damals mit, dass 4.000 Mitarbeiter in den USA, Kanada und Puerto Rico das Unternehmen freiwillig verlassen könnten, weitere Einschnitte seien aber notwendig.Bislang wurde nicht bekannt, wie viele der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Am Freitag wurde aber bekannt, dass man weltweit weitere 2.200 Arbeitsplätze kürzen werde, darunter 1.200 allein in den USA.Coca-Cola verspricht sich durch die Umstrukturierung Einsparungen im Umfang von 350 Mio. bis 550 Mio. USD, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der BBC mitteilte.Zevia sichert sich 200 Mio. USD InvestmentDer Bedarf an gesunden und zuckerfreien Erfrischungsgetränken ist ungebrochen. Immer mehr Kunden setzen auf bewusste Ernährung, was auch Getränke betrifft.Der institutionelle Investor Caisse de depot et placement du Quebec hat 200 Mio. USD in den kalifornischen Getränkehersteller Zevia investiert. Das Unternehmen bietet Wasser, Energy Drinks und Tees an, die mit Stevia gesüßt werden, organisch und glutenfrei hergestellt werden.Die Investition zeigt das große Interesse an neuen Unternehmen, die sich außerhalb der eingelaufenen Pfade bewegen.Der Boom von Energy Drinks weltweit ist auch Jahre nach dem Start von Red Bull und Monster Energy bemerkenswert. Raffiniertes Marketing und eine gewisse Omnipräsenz haben beide Unternehmen zu weltweit bekannten Marken werden lassen. Auch den Aktienmärkten ist dies nicht entgangen, wie die enorme Rally von Monster Energy zeigt. In zwanzig Jahren ist der Kurs der Aktie um fast 100.000 Prozent gestiegen.