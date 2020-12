LSBio meldet Übernahme von Absolute Antibody Ltd.

LSBio stellt für die IHC validierte Reagenzantikörper und Dienstleistungen für die weltweite, in der Wissenschaft, Pharmazie und Biotechnologie tätige Forschergemeinschaft bereit. Das Unternehmen verfügt über einen Produktkatalog mit mehr als 750.000 Reagenzantikörpern, Testkits, Proteinen und Biochemikalien. Mit der Übernahme von Absolute Antibody und Kerafast erweitert LSBio sein Produktportfolio um eine Reihe herausragender Serviceleistungen in den Bereichen Reagenzien und Antikörper.

Das Spezialgebiet von Absolute Antibody ist die rekombinante Antikörpertechnologie. Das Unternehmen bietet Antikörper-Sequenzierung, Antikörper-Engineering und die rekombinante Produktion als kundenspezifische Dienstleistungen sowie ein einzigartiges Sortiment an rekombinanten Antikörpern und Fc-Fusionsproteinen an, die biotechnisch in neue, in der Praxis nutzbare Formate umgewandelt werden. Im Jahr 2018 fusionierte Absolute Antibody mit Kerafast Inc. aus Boston (USA), einem Unternehmen, das den Zugang zu speziellen, im Labor hergestellten Reagenzien vereinfacht, um die Verfügbarkeit von rekombinanten Antikörpern zu verbessern. Ergebnis der jüngsten Übernahme ist die Kombination eines leistungsstarken Sortiments an rekombinanten Antikörpern mit dem Know-how von LSBio im Bereich der anwendungsspezifischen Validierung. Dadurch werden sequenzdefinierte, reproduzierbare Antikörper für IHC und andere wichtige Forschungsanwendungen auf breiterer Basis verfügbar.

„Wir freuen uns sehr, Absolute Antibody und Kerafast in die Unternehmensgruppe von LSBio aufzunehmen“, so Dr. Heather Holemon, CEO von LSBio. „Dies bietet uns die Chance, mit dem Know-how der beiden Unternehmen in den Bereichen Antikörperproduktion und Antikörper-Engineering und mit deren Portfolio, das unsere Produkte auf ideale Weise ergänzt, unseren Kunden noch mehr zu bieten. Diese Transaktion deckt sich mit unserer Zielsetzung, Wissenschaftlern Zugang zu den Dingen zu verschaffen, die sie im Hinblick auf eine höhere Konsistenz und eine bessere Validierung benötigen.“