Moderner Jazz trifft auf japanischen Gagaku - Creative Jazz Trio

Sieben internationale Musiker spielten am 30. September 2020 im Absolute Blue in Ikebukuro, Tokio ein Livestream-Konzert mit moderner Jazzmusik, gemischt mit traditionellen japanischen Klängen.

CJT+Japonism (Photo: Business Wire)

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=BjAHU1IfLh8

Das Konzert wurde vom Creative Jazz Trio mit vier Gastkünstlern veranstaltet. Das Trio steht seit 2014 gemeinsam auf der Bühne und spielt eine einzigartige Mischung aus klassischer und Jazzmusik.

Zu den Gastmusikern für dieses Konzert gehörten Keiko Kotoku, Junior Professorin der University of Science and Arts of Chiapas (UNICACH) und jüngste Gewinnerin des zweiten Preises in der Solistenkategorie bei der Universal Marimba Competition 2013 in Belgien. Im gleichen Wettbewerb gewann sie den zweiten Preis in der Duo-Kategorie.

Zu den anderen internationale Gastkünstlern gehörten traditionell japanische Gagaku-Musiker Motonori Miura (Hichiriki) and Fumiya Otonashi (Shō). Beide standen bereits in aller Welt mit Tim Hecker, einem weltberühmten elektronischen Musikkünstler, auf der Bühne. Sie sind auch auf Heckers Alben „Konoyo“ (2018) und „Anoyo“ (2019) zu hören.

Diese besondere Gruppierung erhielt für das Konzert den Namen „CJT+Japonism“ – ein Verweis auf die Absicht der Künstler, Musik zu schaffen, die verkörpert, wie die Welt Japan sieht. Das Konzert war in gewisser Hinsicht ein Segen inmitten der Gesundheitskrise: Die Musiker, die normalerweise in aller Welt auftreten und volle Terminkalender haben, steckten aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 gewissermaßen in Japan fest.

Der Livestream umfasste neun von Takafumi Kakizakis, dem Komponisten und Schlagzeuger des Creative Jazz Trio, komponierte Stücke. Das YouTube-Video mit Höhepunkten des Konzerts umfasst eine vollständige 22-minütige Darbietung von „Samsara – Rinnetenshō“ – einem Lied zum Thema Zen, einer Geistesrichtung, die sich mit Leben und Tod befasst. Jedes Instrument steht in dieser Komposition im Rampenlicht. Das Video enthält außerdem Interviews mit den Musikern.

Der Bandleader, Takafumi Kakizaki, ist gelernter Komponist moderner Musik und Schlagzeuger. Gegenwärtig schreibt und spielt er in Tokio Musik der verschiedensten Genres. Seine Aktivitäten umfassen ferner Auftritte bei japanischen Tourneen mit dem Soloklarinettisten des WDR Funkhausorchesters Köln, Andy Miles, und mit dem portugiesischen Trompeter Gileno Santana sowie Auftritte als geladener Gast in Frankreich und die Organisation von Meisterkursen in Mexiko.

Takafumi hatte schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht, traditionelle japanische Musik mit moderner Musik zu mischen, welches ihn veranlasste, gemeinsam mit anderen Musikern, die er bei vergangenen Auftritten kennengelernt hatte, „CJT+Japonism“ zu gründen.

Die Gruppe hofft, nach Ende der COVID-19-Pandemie, eine Welttournee organisieren zu können. Die Arbeit an ihrem Studioalbum läuft. Bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten von der Gruppe

WEBSITE: http://cjt.tkdr.net/

