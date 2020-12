Credit Suisse muss Maßnahmen gegen Geldwäsche in den USA verstärken Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.12.2020, 18:03 | 28 | 0 | 0 22.12.2020, 18:03 | NEW YORK (awp) - Die Credit Suisse Group muss ihre Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche in den USA verstärken. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat Mängel im US-Geschäft der Schweizer Bank festgestellt. Die Bank hat in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung mit der US-Notenbank unterzeichnet, wie das Fed am Dienstag mitteilte. Als Teil davon werde der Verwaltungsrat der Credit Suisse innerhalb von 90 Tagen dem Fed einen Plan zur Stärkung der Aufsicht der Bank vorlegen. Gemäß der Nachrichtenagentur Bloomberg geht die Vereinbarung auf eine Untersuchung der Federal Reserve Bank of New York im vergangenen Jahr zurück, bei der Probleme mit der Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes und von Regeln zur Verhinderung von Geldwäscherei festgestellt wurden. Die Credit Suisse hat eine Stellungnahme für später angekündigt./uh/mk/AWP/fba



