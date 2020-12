Ergomotion bringt die direkt an den Verbraucher gerichteten, benutzerfreundlichen und erschwinglichen verstellbaren Basen auf den Markt, die einen gesunden Lebensstil fördern sollen

Die neue Quest-Produktlinie ist ein vielfältigeres und fortschrittlicheres Produkt, das für eine Generation entwickelt wurde, die Gesundheit und Wohlbefinden in den Vordergrund stellt, einschließlich besserem Schlaf zu einem erschwinglichen Preis. Wenn Verbraucher beginnen, einen ganzheitlicheren Ansatz für die Gesundheit zu verfolgen, möchten sie sich zuhause wohl fühlen und die Nachfrage nach Wellness mit Produkten für Zuhause erhöhen, insbesondere während der COVID-Zeiten. Ergomotion weiß, wie wichtig es ist, in diesen beispiellosen Zeiten besser auf sich selbst aufzupassen und die allgemeine Lebensqualität zu verbessern, beginnend mit dem Schlaf. Die verstellbaren Bettgestelle von Quest sind für alle Anforderungen Ihres Schlafzimmers ausgestattet. Nach einem langen Tag können Sie Ihre Betteinstellungen einfach durch die Sprachaktivierung steuern.

„Wir haben unsere Produktkollektion durch eine Kombination aus innovativer Technologie und einer nahtlosen Integration in einen gesünderen Lebensstil zu einem vernünftigen Preis weiterentwickelt“, sagt Johnny Griggs, Chief Operating Officer bei Ergomotion. „Die aktuellen Veränderungen des Lebensstils, die weltweit zu erleben sind, haben Einblicke in unsere gesundheitsbewusstere Generation gegeben und es uns ermöglicht, uns auf das zu konzentrieren, was der Verbraucher in seinem eigenen Zuhause wirklich braucht und will.“

Technologiespezifische Trends helfen dem Ergomotion-Team dabei, Produkte zu entwickeln, die multifunktional, anpassungsfähig, technologieorientiert und insgesamt für alle zugänglicher und kostengünstiger sind. Zu den exklusiven Designvorteilen der neuen Quest-Produktlinie gehören:

Leichtgewicht für den „mobilen“ Kunden

3-Stufen-Einrichtung

Montage unter 10 Minuten

Kurierfreundlich

Kontaktlose Lieferung

Zusammenklappbar – Einfache Aufbewahrung

Sprachaktivierung

Weitere Informationen zu Ergomotion und dem Quest-Produkt finden Sie unter www.ergomotion.com.

ÜBER ERGOMOTION

Ergomotion mit Hauptsitz in Santa Barbara in Kalifornien ist der weltweit größte Hersteller von verstellbaren Betten. Die Produkte der Firma werden als ganzheitliche Wellnesslösung mit integrierter Smart-Technologie kreiert, um Schlaf, Gesundheit und Lebensqualität insgesamt zu verbessern. Die verstellbaren Betten von Ergomotion sind so gestaltet, dass sie zu den branchenführenden Matratzengrößen passen und sich nahtlos in bestehende Bettgestelle integrieren lassen. Die Produkte wurden bereits in mehr als 30 Ländern an über 170 große Marken verkauft. Ergomotion gehört zur Keeson Technology Corp.-Gruppe, mit Sitz in Jiaxing City, China. Mehr über Ergomotion erfahren Sie unter www.ergomotion.com.

