Frankfurt / New York 22.12.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Dienstag überwiegend fester. Der TecDAX folgt dem breiteren Markt nach oben. Auch die NASDAQ kann sich wieder erholen, wobei Papiere von Apple kräftig zulegen.



Der DAX verbessert sich um 1,2 Prozent auf 13.406 Punkte, gestützt von Infineon, Bayer und SAP. Volkswagen und Deutsche Telekom verlieren. Der MDAX steigt um 1,2 Prozent auf 30.217 Punkte, der TecDAX kann sich um 1,3 Prozent auf 3.177 Punkte verbessern.





Am Dienstag reagieren die Investoren positiv auf die Einigung in den USA auf ein neues Stimuluspaket. Dieses fällt zwar vergleichsweise bescheiden aus, dürfte aber die größten Sorgen der Investoren beruhigen.Weiterhin scheint sich auf eine gewisse Entspannung um die hochansteckende Mutation von SARS-Cov-2 zu zeigen. In den vergangenen Stunden wurde deutlich, dass die Virusvariante bereits in vielen Ländern der EU zu finden ist. Gleichzeitig zeigten sich einige Hersteller von Impfstoffen optimistisch, dass die bereits verfügbaren Vakzine wirksam bleiben.An der Wall Street verliert der Dow Jones Index 0,3 Prozent auf 30.141 Punkte, die NASDAQ gibt 0,3 Prozent auf 12.780 Punkte ab.Im deutschen Handel verzeichnen die Papiere von LPKF Laser starke Kursgewinne und verbessern sich um 9,8 Prozent auf 28,00 Euro. Für Dialog Semi geht es um 5,9 Prozent auf 43,01 Euro nach oben.SMA Solar können sich um 5,3 Prozent auf 56,05 Euro verbessern, Manz steigen um 5,1 Prozent auf 33,20 Euro, für Infineon geht es um 3,8 Prozent auf 30,77 Euro nach oben.Aixtron verbessern sich um 3,7 Prozent auf 14,18 Euro und für Nordex geht es um 3,6 Prozent auf 21,28 Euro nach oben.Auf der anderen Seite stehen Papiere von Telefonica, die sich um 1,7 Prozent auf 2,24 Euro verbilligen. SLM Solutions verlieren 1,3 Prozent auf 15,50 Euro.An der Wall Street zeigt sich eine durchwachsene Entwicklung. Tesla sacken um 4,0 Prozent auf 624,12 USD ab. Für Apple geht es um 2,8 Prozent auf 131,78 USD nach oben. Die Papiere von Tesla zeigen Gewinnmitnahmen. Hinzu kommen aber auch Berichte über angebliche Pläne von Apple, ein E-Auto bauen zu wollen. Apple verfügt über ausreichend Kapital, um ein solches Szenario zu realisieren.Lesen Sie hier mehr.Microsoft steigen um 0,8 Prozent auf 224,42 USD.Derweil rutschen Facebook um 1,8 Prozent auf 267,90 USD ab, für Netflix geht es um 0,6 Prozent auf 525,75 USD nach unten. AMD korrigieren um 1,0 Prozent auf 92,32 USD, für Intel geht es um 0,6 Prozent auf 46,08 USD nach unten und Nvidia korrigieren um 0,8 Prozent auf 529,29 USD.Die Herausforderungen der globalen Energiebranche werden in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Viele Regierungen haben Ziele herausgegeben, um den CO2-Ausstoß, der wesentlich zum globalen Klimawandel beiträgt, zu verringern. Dazu ist es nicht nur erforderlich, die Stromerzeugung von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien umzubauen. Vielmehr muss die Energieversorgung neugedacht und um hochkapazitive Stromspeicher ergänzt werden.Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E) verfügt über eine einzigartige, patentierte Zink-Luft-Batterietechnologie, bei welcher Energie in Zinkpartikeln gespeichert wird. Vorteil der Lösung von Zinc8 Energy Solutions ist die Skalierbarkeit, die es erlaubt, im Bereich von 8 Stunden bis über 100 Stunden Speicherkapazitäten bereit zu stellen. Das System ist ausgelegt für Systeme von 20 kW bis 50 MW und kann aufgrund der Flexibilität unter anderem zu Glättung der Stromeinspeisung aus Erneuerbaren oder als Back-Up Lösung verwendet werden. Dabei ist die Zink-Luft-Technologie mit 6 USD je KWh weit günstiger als bei Li-Ionen-Batterien, wo der Rohstoffpreis bei 51 USD je KWh liegt. Je größer das System, desto günstiger der Preis je Kilowattstunde.Quelle:www.zinc8energy.comEin weiterer Vorteil der Technologie von Zinc8 Energy Solutions ist, dass es keinen Kapazitätsverlust auch bei langjährigem Betrieb gibt. Gleichzeitig wächst die Wirtschaftlichkeit umso stärker, je länger die Anlagen im Einsatz sind. Erst kürzlich hat Zinc8 Energy Solutions Inc. die Innovation Challenge des Department of Buildings von New York City im Bereich Energiespeicherlösungen erhalten. Damit erhält Zinc8 Energy Unterstützung bei der Aufnahme in den 2020 Buildings Code, woraus sich neue Aufträge ergeben dürften.Zinc8 Energy ist Ende 2019 als Sieger bei einer Ausschreibung des Stromversorgers New York Power Authority hervorgegangen. Zinc8 Energy darf die Überlegenheit seiner Technologie im Rahmen eines Projektes für die Notstromversorgung demonstrieren. Die NYPA gilt in den USA als Vorbildunternehmen für andere Versorger im Land.Das Unternehmen gab am 16. November bekannt, dass man eine Anlage in Surrey, BC in Kanada zum 21. Dezember pünktlich errichten wolle. Das von Zinc8 Energy zu installierende Speichersystem soll zunächst auf 20 kW bzw. 80 kWh ausgelegt werden, kann später aber modifiziert werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/35Cy7agDie Führungsriege von Zinc8 Energy stellt sich in folgendem Video vor:https://www.youtube.com/watch?v=9JTnX8aJWQg&feature=youtu.beZinc8 Energy hat kürzlich eine Grundsatzvereinbarung mit Vijai Electricals unterzeichnet. Vijai ist einer der weltweit größten Hersteller elektrischer Leistungs- und Verteilungstransformatoren. Für den Einsatz des Zink-Luft-Energiespeichersystems von Zinc8 Energy wurde die Suche nach möglichen Joint-Venture-Projekten vereinbart.Quelle:www.youtube.com/watch?v=PKnbIB3J_y4In New York sollen bis zum Jahr 2030 Speicherkapazitäten von 3.000 MW entstehen. Dies ist erforderlich, da die Verantwortliche im Land auch weiterhin an ehrgeizigen Klimazielen festhalten. So will das bevölkerungsreiche Kalifornien spätestens 2050 den Energiebedarf vollständig mit erneuerbaren Energien decken. Ohne Energiespeicher ist dies nicht machbar.Am 1. Dezember teilte Zinc8 Energy Solutions mit, dass das Unternehmen aufgrund seiner Langzeit-Speichertechnologie ausgewählt wurde, dem Akzeleratorprogramm Third Derivative des Rocky Mountain Institutes und von Nexus Energy beizutreten. Das Programm soll Start Ups, Investoren und Unternehmen zusammenbringen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2Vp7z6ADie Papiere von Zinc8 Energy Solutions haben in den vergangenen Handelstagen kräftig zulegen können!Ein aktuelles Interview mit Ron MacDonald, President, CEO und Director von Zinc8 Energy Solutions, geführt von Nexus PMG, finden Sie hier:https://youtu.be/-g7ZS2fwkiAHier finden Sie das Interview in englischer Sprache zum Nachlesen:https://bit.ly/3nP3sxBDie Marktaussichten für Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E) sind enorm. Deshalb ist die Aktie mit 22,2 Mio. CAD sehr günstig bewertet. Erst kürzlich sicherte sich das Unternehmen eine Förderung in Höhe von 1,1 Mio. CAD. Bereits im vierten Quartal 2020 soll das erste System implementiert werden. Wie sich der Markt für Energiespeicher längerfristig entwickeln dürfte und was das für Zinc8 Energy Solutions Inc. bedeutet, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iyFoekHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Zinc8 Energy Solutions Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der besprochenen Unternehmen Zinc8 Energy Solutions Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!