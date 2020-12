DGAP-News CAG International kündigt strategische Allianz mit Intrepid by VitalSource an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.12.2020, 18:40 | 90 | 0 | 0 22.12.2020, 18:40 | CAG International kündigt strategische Allianz mit Intrepid by VitalSource an ^

EQS Group-News: CAG International AG / Schlagwort(e): Vereinbarung CAG International kündigt strategische Allianz mit Intrepid by VitalSource an

22.12.2020 / 18:40

--------------------------------------------------------------------------- CAG International kündigt strategische Allianz mit Intrepid by VitalSource an

Zug, Schweiz, -21. Dezember 2020 - Die CAG International AG, ein am Vienna Direct MTF gehandeltes Unternehmen (Ticker-Symbol CAG:AV) ("CAG International" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit dem in Washington ansässigen Unternehmen Intrepid by VitalSource ("Intrepid"), einem Unternehmen für digitale Lernerfahrungen, geschlossen hat.

Die beiden Unternehmen beabsichtigen, Schlüsselkompetenzen und Strategien zu kombinieren, um den Umsatz zu steigern und ihre Marktpräsenz zu erweitern. Im Rahmen der Vereinbarung wird CAG seine Expertise im "Carve-Outsourcing" zur Verfügung stellen, dem firmeneigenen Protokoll zur Übernahme der gesamten Corporate-Training-Funktion eines Kunden auf Outsourcing-Basis im Austausch für eine mehrjährige Vertragsbeziehung. Intrepid wird seine umfangreiche Erfahrung, seinen großen Mitarbeiterstamm, sein Know-how und seine kollaborative Lernplattform zur Verfügung stellen, die Unternehmen in die Lage versetzt, wichtige geschäftliche Herausforderungen durch engagiertes und angewandtes Lernen in großem Umfang zu lösen. Die beiden Unternehmen werden in der Lage sein, ihren Kunden eine vertikal integrierte, umfassende Schulungslösung anzubieten, die auch die Personalabteilung des Kunden von der Last der Implementierung befreit. Die Lösungs-Suite ist schlank, kosteneffektiv und zeitsparend für die Kunden. Hans Amell, Gründer und Vorsitzender von CAG: "Wir freuen uns, wieder einmal mit unseren alten und lieben Freunden bei Intrepid zusammenzuarbeiten. Ihre Technologie, ihr Team, ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden sind unübertroffen. Sie sind eine großartige Ergänzung für das gesamte Ökosystem, das wir aufbauen, und wir freuen uns auf viele wunderbare Möglichkeiten mit ihnen in naher und ferner Zukunft." Über Intrepid by VitalSource

20 Jahre Erfahrung im Bereich digitales Lernen und über 65 Auszeichnungen haben Intrepid gelehrt, dass die Reise nicht immer einem geraden Weg folgt - und das ist auch gut so. Aber wir verlieren nie unseren wahren Norden aus den Augen: innovatives digitales Lernen zur Steigerung der Geschäftsergebnisse.







