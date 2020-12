Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zehn Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 46,75 EUR. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Schließlich steht dieser Indikator bei 38,68 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

