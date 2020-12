Abivax' Covid-19-Phase-2b/3-miR-AGE-Studie mit ABX464 von der französischen Regierung zum Forschungsprojekt nationaler Priorität erklärt

Forschungsprojekte mit nationaler Priorität haben Vorrang bei der Patientenrekrutierung in klinische Studien im Zuge eines beschleunigtes Überprüfungs- und Genehmigungsverfahren durch die französischen Zulassungsbehörden

Da eine optimale Impfabdeckung bei Millionen von Menschen und die Schaffung einer allgemeinen Akzeptanz für die Impfung Zeit brauchen werden, besteht weiterhin ein hoher Bedarf an wirksamen Covid-19-Medikamenten

Auswirkungen möglicher Virusmutationen auf den Wirkmechanismus von ABX464 werden nicht erwartet

Die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-2b/3-Covid-19-Studie werden für das zweite Quartal 2021 erwartet; der Produktionsausbau für ABX464 wird fortgesetzt, um die potenzielle kommerzielle Nachfrage im Jahr 2021 decken zu können

PARIS, Frankreich, 22. Dezember 2020 - 19:30 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um neuartige Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute bekannt, dass die laufende ABX464-Phase-2b/3-Studie des Unternehmens an Covid-19-Hochrisikopatienten (miR-AGE) vom Leitungsgremium der französischen Regierung für therapeutische klinische Studien und andere Forschung (CAPNET) als "nationale Forschungspriorität" eingestuft wurde. Dieses, vom wissenschaftlichen Beirat "REACTing" beratene Gremium wurde von der französischen Regierung gegründet, um die vielversprechendsten und wirkungsvollsten klinischen Covid-19-Studien zu ermitteln und infolgedessen Prüfärzte dabei zu unterstützen, sich auf die Patientenrekrutierung dieser Studien zu konzentrieren und die rasche Verfügbarkeit wichtiger Studienergebnisse zu fördern. Klinische Studien mit dem Status "Nationale Forschungspriorität" und ihre Studiensponsoren haben Zugang zu einem beschleunigten Überprüfungs- und Genehmigungsverfahren, das von der französischen Zulassungsbehörde ("Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé", ANSM) und der französischen Ethikkommission ("Comité de protection des personnes", CPP) durchgeführt wird. Darüber hinaus bietet der prioritäre Status den klinischen Prüfärzten Anreize, die Aufnahme ihrer Patienten in diese klinische Studie zu priorisieren und institutionelle Finanzierungen dieser Studien zu begünstigen.