Insgesamt herrscht seit Oktober 2017 eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 95,00 und 132,75 US-Dollar in der Aktie von Check Point Software - ausgenommen der kleine Corona-Crash auf zeitweise 80,00 US-Dollar. Von diesen Tiefständen konnte sich die Aktie im Laufe des Jahres deutlich erholen, im Spätsommer markierte das Papier um 130,00 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt. Nachdem die letzten Monate von einer kurzfristigen Konsolidierung zurück auf 115,00 US-Dollar geprägt waren, kam gegen Ende Dezember wieder deutliche Aufwärtsdynamik in dem Wertpapier auf und drückte die Notierungen geradewegs auf ein frisches Jahreshoch von 131,67 US-Dollar aufwärts.

Inverse SKS-Formation erkennbar

Sieht man sich die letzten zwei Jahre in der Check Point Software-Aktie etwas genauer an, lässt sich sogar eine etwas schief geratene inverse SKS-Formation erkennen. Diese würde einen nachhaltigen Ausbruch über die bisherigen Höchststände und ein mittelfristiges Kaufsignal untermauern. Bei einem Sprung über 133,00 US-Dollar würde das nächste Ziel um 143,02 US-Dollar liegen, rechnerisch könnte es in den folgenden Monaten sogar auf 156,26 US-Dollar weiter aufwärts gehen. Scheitern Bullen jedoch im Bereich von 133,00 US-Dollar, kämen Rücksetzer zurück auf 124,13 US-Dollar nicht überraschend. Darunter findet das Papier um den 50-Wochen-Durchschnitt bei 116,94 US-Dollar eine weitere starke Unterstützung vor.