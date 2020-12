Crosslake Fibre gibt Hexatronic den Zuschlag für Seekabel-Projekt unter dem Ärmelkanal

LONDON und PARIS und TORONTO, 22. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Crosslake Fibre gibt heute bekannt, dass sich das Unternehmen für Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB aus Schweden zur Lieferung des Glasfaserkabels mit hoher Faserzahl für das neue Seekabelprojekt unter dem Ärmelkanal entschieden hat.

Bei dem „CrossChannel"-Projekt von Crosslake Fibre handelt es sich um ein neuartiges Unterwasser-Glasfasersystem durch den Ärmelkanal, das Slough in Großbritannien und Paris in Frankreich mit unbeschalteten Glasfaserkabeln verbindet. „Wir freuen uns, im Rahmen dieses historischen Projekts die neue, dringend benötigte Konnektivität über den Ärmelkanal bereitzustellen, um die wichtigen Daten-Hubs von Slough in Großbritannien und Paris in Frankreich miteinander zu verbinden", erklärte Mike Cunningham, Chief Executive Officer von Crosslake Fibre. „Das doppelt gepanzerte 96-Paar-Kabel von Hexatronic bietet uns die optimale Lösung für ein Hochleistungskabel."