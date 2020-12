Sierra Metals meldet Einreichung eines technischen Berichts NI 43-101 für deutlich erhöhte Mineralressourcenschätzung für die Silbermine Cusi in Mexiko Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 22.12.2020, 20:22 | 85 | 0 | 0 22.12.2020, 20:22 | Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „das Unternehmen“) hat einen unabhängigen technischen Bericht (der „Bericht“) eingereicht, der gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) über die Mine Cusi in Mexiko erstellt wurde. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201222005629/de/ Cusi Mine Arial View (Photo: Business Wire) Der Bericht ist auf den 13. November 2020 datiert und trägt den Titel „Unabhängiger Technischer Bericht für die Mine Cusi, Bundesstaat Chihuahua, Mexiko“. Der Bericht wurde für Sierra Metals von SRK Consulting (Canada) Inc. angefertigt. Er enthält keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. November 2020 veröffentlicht wurden. Der Bericht steht auf SEDAR (www.sedar.com), EDGAR (www.SEC.gov) und auf der Website des Unternehmens (www.sierrametals.com). Der eingereichte technische Bericht enthält folgende Highlights: Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen von den zuvor gemeldeten 4.557.000 Tonnen um 18 % auf 5.356.000 Tonnen; und die gesamten abgeleiteten Ressourcen erhöhten sich von den zuvor gemeldeten 1.633.000 Tonnen um 200 % auf 4.893.000 Tonnen.

Die gesamten gemessenen Mineralressourcen für Cusi betragen 850.000 Tonnen bei durchschnittlich 213 g/t Silber, 0,06 g/t Gold, 0,26 % Blei und 0,30 % Zink sowie 231 g/t Silberäquivalent.

Die gesamten angezeigten Mineralressourcen für Cusi belaufen sich auf 4.506.000 Tonnen mit durchschnittlich 176 g/t Silber, 0,13 g/t Gold, 0,54 % Blei, 0,63 % Zink und 212 g/t Silberäquivalent.

Die gesamten abgeleiteten Mineralressourcen für Cusi belaufen sich auf 4.893.000 Tonnen mit durchschnittlich 146 g/t Silber, 0,18 g/t Gold, 0,43 % Blei, 0,69 % Zink und 183 g/t Silberäquivalent.

In der aktualisierten Ressourcenschätzung wurden neue Explorationsbohrungen, Probenahmen und Untertagekartierungen in die geologische Auslegung und die Gehaltsschätzungen einbezogen, wodurch verfeinerte Ressourcenmodelle in den Zonen Santa Rosa de Lima und den Nordost- und Südwestzonen bereitgestellt werden konnten. Unterzeichnung durch Qualifizierte Personen:







