BRÜSSEL (dpa-AFX) - Pauschale Flug- und Reiseverbote von und nach Großbritannien, wie sie einige EU-Staaten zuletzt verhängt haben, sind aus Sicht der EU-Kommission nicht die richtige Reaktion auf eine neue Variante des Coronavirus. "Pauschale Reiseverbote sollten Tausende EU-Bürger und Briten nicht daran hindern, nach Hause zurückzukehren", sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Dienstag. Frankreich kündigte daraufhin an, seine coronabedingte Sperre für Reisende aus Großbritannien zu lockern, wegen der Tausende Lastwagen im Süden Englands auf ihre Ausreise warten mussten.

In Großbritannien war zuletzt eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form sein ist. Die meisten EU-Staaten hatten daraufhin vorübergehend entschieden, Reisen aus und nach Großbritannien weitgehend einzuschränken. Frankreich hatte seine Grenzen auch für den Frachtverkehr geschlossen, um die Verbreitung der Virus-Mutation zu verhindern.

In Südostengland warteten deshalb Tausende Lastwagen auf die Ausreise. Sowohl der Hafen Dover als auch der Eurotunnel waren gesperrt. Etwa 2180 Fahrzeuge seien auf dem still gelegten Flughafen Manston geparkt worden, sagte eine Sprecherin der Kommunalverwaltung der Grafschaft Kent am Dienstag. Etwa 630 weitere Lastwagen parkten auf mehreren Spuren der Autobahn M20 zwischen London und dem Hafen Dover. Handelsverbände gingen sogar von 4000 Lastwagen aus, die in der Gegend warten. Fahrer klagten über fehlende Sanitäreinrichtungen und Lebensmittel.

Die EU-Kommission betonte nun in einer unverbindlichen Empfehlung: "Flug- und Zugverbote sollten eingestellt werden, da unverzichtbare Reisen sichergestellt und Unterbrechungen der Lieferketten vermieden werden sollten."

Die Regierung in Paris reagierte noch am Dienstag auf die Lage. Flugzeuge, Schiffe und der von London aus fahrende Eurostar-Zug könnten vom Mittwochmorgen an wieder verkehren, teilte der Beigeordnete Minister für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari, am Dienstagabend via Twitter mit. Französische Staatsbürger, Menschen mit Wohnsitz in Frankreich und andere autorisierte Reisende müssten einen negativen Corona-Test haben. "Das Ziel ist, den Warenverkehr wieder anlaufen zu lassen", sagte Djebarri im Nachrichtensender BFMTV.