DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Los Angeles, CA USA, 21.12.2020



Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: DO & CO Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: The Capital Group Companies, Inc.

Sitz: Los Angeles, CA

Staat: United States

4. Namen der Aktionäre: SMALLCAP World Fund, Inc.

5. Datum der Schwellenberührung: 18.12.2020



6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 3,83 % 0,28 % 4,11 9 744 000 Tag der % Schwellen-

berührung

Situation in 0,00 % 0,00 % 0,00 der % vorherigen

Meldung

(sofern

anwendbar)



Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:



A: Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) BörseG 2018) 2018)

AT0000818802 0 373 161 0,00 % 3,83 % Subsumme A 373 161 3,83 % B 1: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan- fall- bungs- Stimmrechte die teil der da- frist erworben werden Stimmrech- tum können te

Sub-

summe

B.1

B 2: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te Rights to recall lent N/A N/A Physisch 27 482 0,28 % shares of Common Stock