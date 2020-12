Royal Helium erhöht Platzierungsvolumen und schließt überzeichnete vermittelte Privatplatzierung im Wert von 6,15 Millionen Dollar ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

SASKATOON (SASKATCHEWAN), 22. Dezember 2020. Royal Helium Ltd. („Royal“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass das Unternehmen das Platzierungsvolumen der am 30. November und 9. Dezember 2020 angekündigten vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (das „Angebot“) erhöht und das Angebot abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots wurde ein Bruttoerlös von 6.150.000 Dollar erzielt, wobei die Vermittler ihre Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt haben, womit sich das Platzierungsvolumen des Angebots erhöhte. Der federführende Vermittler und alleinige Bookrunner des Angebots war Cormark Securities Inc.; das Vermittlerkonsortium umfasste auch Clarus Securities Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Eight Capital Corp. und Richardson Wealth Ltd. (zusammen die „Vermittler“).

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der ersten auf Helium ausgerichteten Explorationsbohrungen von Royal in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Heliumprojekt Climax im Südwesten von Saskatchewan und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, meint: „Nach umfangreichen Explorationsarbeiten, in deren Zuge Heliumeinschlüsse und -ziele auf unseren Konzessionen über der bekannten heliumhaltigen Formation Deadwood ermittelt werden konnten, freuen wir uns darauf, unsere ersten Explorationsbohrungen in diese bekannte (ehemals und aktuell) produzierende Heliumformation in Saskatchewan niederzubringen.“

Im Rahmen des Angebots begab das Unternehmen 27.954.545 Einheiten zum Preis von 0,22 Dollar pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,35 Dollar. Die in Verbindung mit dem Angebot begebenen Einheiten sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 23. April 2021 abläuft.