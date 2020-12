--------------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Die ANDRITZ AG wurde am 22.12.2020 über folgende Beteiligungsmeldung informiert:Meldepflichtige Person: Wolfgang LeitnerNamen der Aktionäre: Custos Vermögensverwaltungs GmbH, CerberusVermögensverwaltungs GmbH, Certus Beteiligungs-GmbHGesamtposition der meldepflichtigen Person per 22. Dezember 2020:______________________________________________________________________________| | | % der | | || | % der | Stimmrechte, | | || | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der || |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|| | gehören | sonstigen | | Emittenten || | | Instrumente | | ||__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|| Situation am | | | | || Tag der | 31,50% | 2,14% | 33,63% | 104.000.000 ||Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|| Situation in der | 31,50% | | 31,50% | ||vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____||AT0000730007|__________6.000|_____32.749.544|_________0,01_%|________31,49_%||_Subsumme_A_|__________32.755.544___________|____________31,50_%____________|______________________________________________________________________________|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|| | | | Anzahl der | || Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil || Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|_____können_____|_______________||______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|______________________________________________________________________________|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|