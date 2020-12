IsoEnergy gibt Abschluss einer garantierten Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien in Höhe von 4 Millionen Dollar bekannt

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Vancouver, British Columbia, 22. Dezember 2020 - IsoEnergy Ltd. (TSX.V: ISO) („IsoEnergy" oder das „Unternehmen"- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine früher angekündigte garantierte Privatplatzierung laut einer Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. (der „Underwriter") geschlossen hat. Es wurden Bruttoerlöse in Höhe von insgesamt 4.000.000 CAD erzielt (das „Angebot“). Gemäß dem Angebot gab das Unternehmen 2.702.703 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die „FT-Aktien") zu einem Preis von 1,48 CAD pro FT-Aktie (der „Emissionspreis“) aus.

Die Bruttoerlöse, die das Unternehmen aus dem Verkauf der FT-Aktien erhielt, werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet, bei denen es sich um "Flow-Through-Bergbauaufwendungen" (wie solche Begriffe im Income Tax Act (Canada) (kanadisches Einkommenssteuergesetz) definiert sind) auf den Liegenschaften des Unternehmens in Saskatchewan (die „anspruchsberechtigten Aufwendungen") handelt. Die anspruchsberechtigten Aufwendungen werden den Zeichnern mit Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2020 von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe von FT-Aktien erzielten Bruttoeinnahmen erlassen.

Als Gegenleistung für seine Dienstleistungen erhielt der Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6 % des im Rahmen des Angebots erzielten Bruttoerlöses sowie 162.162 Broker-Warrants, wobei jeder dieser Broker-Warrants den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe zu einem Preis von 1,48 CAD je Stammaktie berechtigt.

Alle FT-Aktien, Broker-Warrants und die bei Ausübung der Broker-Warrants erhaltenen Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist und können nicht bis zum 23. April 2021 gehandelt werden, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze und die Regeln und Richtlinien der TSX Venture Exchange gestattet ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act") oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Registrierung vor.