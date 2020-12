Skeena schließt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 8,5 Mio. CAD

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Vancouver, British Columbis (22. Dezember 2020) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) gibt den Abschluss eines vollständig gezeichneten nicht vermittelten Privatplatzierungsangebot (das „Angebot“) bekannt. Das Angebot wurde am 15. Dezember 2020 angekündigt. Skeena erzielte einen Bruttoerlös von 8,5 Mio. CAD aus dem Verkauf von 2.428.572 Flow-Through-Aktien.

Der Nettoerlös des Angebots wird zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten auf den Projekten des Unternehmens im Goldenen Dreieck (Golden Triangle) von British Columbia verwendet. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die am 23. April 2021 endet, was vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum entspricht.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder irgendwelcher staatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert wurden oder eine Freistellung von solch einer Registrierung vorliegt.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan Territory im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide wirtschaftliche Erstbewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen in Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.