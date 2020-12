Pressestimme 'Allgemeine Zeitung' zu Familientreffen an Weihnachten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.12.2020, 05:35 | 53 | 0 | 0 23.12.2020, 05:35 | MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" schreibt zu Familientreffen an Weihnachten: Am Ende ist es eine Frage der Vernunft jedes einzelnen und jeder einzelnen Familie, die Risiken und die Chancen an Weihnachten sorgsam abzuwägen. Wie in sehr vielen Fragen bei dieser Pandemie./be/DP/eas Diesen Artikel teilen

