Pressestimme 'Stuttgarter Nachrichten' zu Gottesdiensten in Corona-Zeiten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.12.2020, 05:35 | 47 | 0 | 0 23.12.2020, 05:35 | STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" schreiben zu Gottesdiensten in Corona-Zeiten: Auf dem Sofa sitzt man anders als auf der Kirchenbank. Weihnachten ist kein Fest, dass spirituelle Distanz verträgt. Körperliche schon. Zur Not. Es ist gut, dass Präsenzgottesdienste - verantwortungsvoll kontrolliert und reduziert - stattfinden können. Als Leuchtfeuer in dunkler Nacht. Die, die aus guten Gründen dieses Mal zu Hause bleiben, müssen sich deshalb nicht ausgrenzen. "Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist." Es ist diese Tür, auf die es stets aufs Neue zu Weihnachten ankommt./be/DP/eas Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer