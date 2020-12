Insgesamt herrscht bei dem Paar EUR/HUF ein intakter Aufwärtstrend seit Anfang 2019, innerhalb dessen wurde Ende März ein Verlaufshoch bei 369,59 HUF markiert. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung im Sommer stieg der Euro bis Ende Oktober erneut an sein Jahreshoch an, scheiterte jedoch mit einem nachhaltigen Ausbruch. Die letzten Wochen über hatte sich eine grobe Seitwärtsphase eingestellt, der EMA 200 wurde dabei als Sprungbrett für die neuerlichen Kursgewinne genutzt. Jetzt steht EUR/HUF jedoch vor einer entscheidenden Weichenstellung für die nächsten Wochen.

362,75 HUF entscheidend

Sollte ein nachhaltiger Kursanstieg über die Triggermarke von 362,75 HUF gelingen, dürfte für die nächsten Wochen weiteres Potenzial zunächst in den Bereich von 166,43 HUF freigesetzt werden können. Darüber würden schließlich noch einmal die Jahreshochs bei 369,59 HUF in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Für diese beiden Wegstrecken könnte sich ein gehebeltes Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFN3M5 überproportional auszahlen. Scheitert EUR/HUF an der Triggermarke, müssten temporäre Abschläge auf 358,75 HUF einkalkuliert werden. Darunter findet das Paar bei 356,20 HUF eine weitere wichtige Unterstützung vor.