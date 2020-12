ACE INSTRUMENT erwartet, dass seine Umsätze in Europa aufgrund der günstigen Kritiken seiner Instrumente steigen werden Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 23.12.2020, 08:00 | 22 | 0 | 0 23.12.2020, 08:00 | ACE INSTRUMENT CO., LTD. hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Umsatzerlöse infolge der Anerkennung der Qualität und Zuverlässigkeit seiner innovativen Produkte durch die europäischen Käufer rasch steigen werden. Dazu gehören Instrumente für Hoch- und Tiefbau, Architektur, Gestein und ökologische Anwendungen sowie Datenlogger- und Betriebssoftware. Das Unternehmen ist eine Fachgruppe, die auf geotechnische Instrumente spezialisiert ist und in mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt exportiert. Zu den Vorzeigeprodukten von ACE INSTRUMENT gehören das digitale vertikale Neigungssensorsystem (Modell Nr. 5481), der tragbare digitale Neigungswinkelmesser (Modell Nr. 5411) sowie Gehäuse für Neigungssensoren. Das digitale vertikale Neigungssensorsystem (Modell Nr. 5481) ist ein Gerät, das äußerst präzise Messwerte von horizontalen Verschiebungen innerhalb des Neigungssensorgehäuses abnehmen kann. Es besteht aus einer leichten Sonde, einer Bluetooth-Rolle und einer Kabelführung und kann über eine Android-Smartphone-App betrieben werden. Der tragbare digitale Neigungswinkelmesser (Modell Nr. 5411), ein Gerät für Sicherheitsdiagnosen zur Messung der Stabilität von Gebäuden, ist äußerst praktisch: Aufgrund des integrierten Zwei-Achsen-MEMS-Sensors kann die Neigung damit in zwei Richtungen gleichzeitig gemessen werden. Bei den Gehäusen für Neigungssensoren, die wie ein an der Baustelle verwendetes Rohr aussehen, das zusammen mit dem Neigungssensorsystem zur Messung unterirdischer Verschiebungen genutzt werden kann, gibt es insgesamt fünf Typen. Es sind hochwertige Produkte, die semi-permanent genutzt werden können und sehr zuverlässig sind. Das Unternehmen produziert und vermarktet außerdem eine Vielzahl von Produkten für geotechnische Instrumente, mit denen man Belastung, Spannung, Dehnung, Erddruck, Wasserspiegel, Porendruck, Winkel, Verschiebungen und die physischen Eigenschaften von Gestein an Hoch- und Tiefbaustellen messen kann, sowie Ausleseeinheiten und Datenlogger. Mit seinen Weltklassetechnologien für Design, Fertigung und digitale Kalibrierung liefert das Unternehmen hochwertige, äußerst zuverlässige Produkte, die auf den CE-Kennzeichen und dem Qualitätsmanagementsystem ISO-9001 basieren. Kyun-Sig Kim, CEO von ACE INSTRUMENT, sagte: „Im nächsten Jahr werden wir uns noch mehr auf ausländische Märkte konzentrieren. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich geotechnische Instrumente werden wir weiterhin unser Möglichstes tun, um die weltweit besten Instrumente für Hoch- und Tiefbau, Bauwesen und Gesteinsvermessung zu entwerfen.“ Weitere Informationen zu ACE INSTRUMENT und seinen Produkten finden Sie auf http://www.aceinstrument.com/. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201222005771/de/



