Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: DAIMLER AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN belässt DAIMLER AG auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Daimler in einem Ausblick für die Lkw-Branche auf 2021 auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Nachfrage auf dem europäischen Markt im zu Ende …