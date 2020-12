Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital Corp. wurde mit Wirkung zum 18. Dezember 2020 in den CSE Composite Index(R) und den CSE25(TM) Index aufgenommen

VANCOUVER, British Columbia, und Newport Beach, Kalifornien. 23. Dezember 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") gibt bekannt, dass das Unternehmen am Freitag, dem 18. Dezember 2020, in zwei Indizes an der Canadian Securities Exchange ("CSE") aufgenommen wurde; der CSE Composite Index(R) sowie der CSE25(TM) Index.

Der CSE Composite Index(R) deckt alle an der CSE notierten Aktien zu ca. 75 % ab und besteht hauptsächlich aus Unternehmen des Sektors Biowissenschaften. Der CSE25(TM) Index ist eine Untergruppe des CSE Composite Index(R), der Wertpapiere der hinsichtlich Marktkapitalisierung 25 führenden Unternehmen umfasst. Einschließlich MOVE und der 24 anderen Unternehmen, woraus sich Index zusammensetzt, besitzt der CSE25(TM) vor Marktöffnung am 22. Dezember 2020 eine kombinierte Portfoliokapitalisierung von ca. 28,1 Mrd. CAD.

Das Management des Unternehmens freut sich über diese öffentliche Anerkennung seiner bisherigen Leistungen auf den nordamerikanischen Kapitalmärkten.

Joel Dumaresq, Chief Executive Officer von MOVE, kommentierte: "Es ist eine Ehre für das Unternehmen, zu einem so frühen Zeitpunkt in einen wichtigen Index aufgenommen zu werden, geschweige denn, dass es nach Marktkapitalisierung zu den Top 25 eines solchen Index gehört. Einige der innovativsten Unternehmen Nordamerikas werden an der CSE gehandelt, und wir sind stolz darauf, zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften, Technologie und diversifizierte Branchen zu zählen, woraus sich der CSE Composite Index(R) zusammensetzt."

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

