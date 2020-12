Leasingspezialist Grenke findet mit Isabel Rösler einen Risikovorstand

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der nach Manipulationsvorwürfen unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke erweitert wie geplant den Vorstand um die Position des Chief Risk Officer (CRO). Der Aufsichtsrat habe dazu Isabel Rösler mit Wirkung zum 1.Januar 2021 zum Mitglied des Vorstands bestellt, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Baden-Baden mit. In dem neugeschaffenen Ressort werde Rösler wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention und Datenschutz verantworten. Am 5. Januar 2021 will Grenke zudem Neugeschäftszahlen zum 4. Quartal 2020 veröffentlichen. Die Grenke-Aktien notierten am Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel leicht im Plus.

Grenke hatte das neue Vorstandsressort Ende Oktober angekündigt, nachdem das Franchise-System Wochen lang mit von Leerverkäufern attackiert worden war. Damit hatte der Leasingspezialist unter anderem auf die Vorwürfe der Investorengruppe Viceroy reagiert.